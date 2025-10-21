Урологът проф. Йорданка Узунова с орден ''Св. св. Кирил и Методий''

Министерският съвет предлага за награждаване проф. д-р Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значимия ѝ принос за развитието на медицинската наука и практика.

Проф. д-р Йорданка Узунова е родена на 29 юни 1950 г. в Ловеч. Завършва специалност „Медицина“ в Медицинска академия - София през 1974 г., а през 1980 г. придобива специалност „Урология“.

По-късно защитава дисертация и през 1996 г. е избрана за доцент в Катедра по урология към Медицински университет - София. През 2003 г. завършва магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, а през 2004 г. - магистратура по специалност „Финанси“.

През 2009 г. получава научно звание „професор“. Има два мандата като заместник декан на Медицински факултет на Медицински университет София от 2008 г. През 2014 г. по нейна инициатива беше възстановена Клиниката по урология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, в която беше включена специфична дейност по андрология.

Проф. Узунова е посветила усилията си на преподавателската и лечебно- диагностичната дейност в областта на урологията и андрологията. Фокус на научните ѝ разработки са пластичните операции при хидронефрози, заболявания на мъжките полови органи и свързаните с тях фертилитетни проблеми.

Въвежда нова оперативна методика за провеждане на емболизация на вена тестикуларис синистри при нарушение на спермалните показатели. Участва в разработването на научни проекти към Медицински университет - София като водещ автор и научен ръководител на докторант. Има 6 признати рационализации в областта на урологията.

Тя е уважаван преподавател на студенти по медицина и специализанти. Участвала е в изпитни комисии, включително за държавен изпит и за придобиване на специалност. Многократно е била рецензент на дисертационни трудове.

Автор е на 186 научни публикации в български и чуждестранни списания и съавтор в 8 учебника и помагала за студенти и специализанти. Участвала е в повече от 140 конгреса, симпозиума и конференции по урология.