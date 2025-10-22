Управляващите решиха да увеличат заплатите на всички в здравеопазването, но не казаха с колко

С неочакван обрат започна извънредното заседание на Комисията по здравеопазването, която трябваше да разгледа доклада по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който предвижда три варианта за увеличение на възнагражденията на лекари без специалност, лекари специализанти и специалисти по здравни грижи.

Председателят на комисията Костадин Ангелов съобщи, че депутатите от управляващата коалиция ще отхвърлят на второ гласуване всички законопроекти, тъй като на коалиционен съвет е взето решение да се предложи друг законопроект, с който да се увеличат заплатите на всички в сектора.

Взели сме решения исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как да се случи. Тъй като финансирането е основно през Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а разходите ѝ са определени със Закона за бюджета на НЗОК, вариантът не е в нито един от предложените законопроекти. Нивата за заплащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на НЗОК не само за лекарите, а и на всички останали в системата, като няма да има нива по-малки от исканията в законопроектите. На второ четене няма да подкрепим нито един от предложените законопроекти, защото решението е различно, обяви Костадин Ангелов.

Къде са разчетите

По предложение на председателя на здравната комисия от Министерството на здравеопазването обявиха какви средства ще са необходими, за да бъдат постигнати нивата в трите досегашни варианти на ЗЛЗ. По предложението на "Възраждане" сумата е 1 млрд. 900 млн. лв., по варианта на "Продължаваме Промяната - Демократична България" изчисленият разход за увеличение е 1 млрд. 700 млн. лв., а по варианта на ГЕРБ - СДС - ИТН - БСП - ОЛ - 160 млн. лв.

Внушителната разлика по отделните варианти предизвика спор по каква методика са получени споменатите суми. Депутатът от "Продължаваме Промяната" Васил Пандов пожела да получи методиката и разчетите на здравното министерство, за да види как се е достигнало до въпросните цифри. Според изчисления на ПП нужната сума е около 240 млн. лв. Той заяви, че не споделя виждането, че трябва да се увеличат заплатите на всички заети в здравната сфера, а трябва да се решава приоритетно въпросът с дефицитните кадри каквито са медицинските сестри и младите лекари.

Здравният министър Силви Кирилов първоначално обяви, че ще е необходимо време и се обиди, че му нямат доверие, но след напомняне, че би трябвало методиката и разчетите да са готови след като има крайни суми, обеща да предостави исканата документация.

Когато се увеличава едно основно възнаграждение в болничната помощ трябва да се има предвид, че от основното възнаграждение са производни и други – клас прослужено време, нощен труд, извънреден труд и др. плащания. Всичко това, като се сумира, е разход за всяко лечебно заведение. Като вдигнем основните възнаграждения това рефлектира върху осигуровките за работодателя. От общински и областни болници вече има писма, че ще фалират, ако се удовлетворят исканията за увеличение, коментира Ангелов.

Хасан Адемов, от "Алианс за права и свободи", репликира, че на базата на тези числа ще бъдат внесени данъци и осигуровки, така че част от споменатите суми ще се върнат в бюджета. Той поиска уточнение как ще се постигнат новите нива на възнаграждения, ще се базират ли на Колективния трудов договор или ще се премине към щатни заплати.

Има ли сте коалиционен съвет значи няма нищо да мине от предложеното. Всичко това ще бъде разписано в бюджета на НЗОК, но ние не сме го видели. Не сме видели конкретно какъв ще е този механизъм. От 1 януари МРЗ трябва да се вдигне на 1213 лв. – оттам ще има около 1 млрд. лв. в бюджета на Касата. МЗ хвърли някакви цифри, да предположим, че са верни, но сме свидетели че често бъркат. Какво всъщност предлагате?, запита Георги Георгиев от "Възраждане".

Пълна подкрепа за управляващите

От страна на частните работодатели (КРИБ, ББА) в дебата се включи д-р Цветелина Спиридонова, според която кадровият дефицит няма да се реши с увеличение на заплатите, а с "борба със сивия сектор".

Подкрепям проф. Ангелов, впечатлена съм от взетото решение. Проектите, които бяха предложени, ще доведат до масови фалити. Кой ще поеме отговорността за подобни закони? Увеличаването на фонд "Работна заплата" е възможно при увеличаване на приходите. Искам да се борим със сивия сектор. Кадровата криза не се решава с повишаване на заплатите. Проблемът започна, когато обучението при сестрите се увеличи от 2 на 4 години. По-ранното им влизане в системата ще увеличи потока. Студентите по медицина могат да поемат функции в трети курс. Ние сме против щатните заплати. Напълно подкрепям министър Кирилов, че гръбнакът на системата са лекарите със специалност, обяви Спиридонова.

Изказването ѝ предизвика напомняне от народния представител Александър Симидчиев, че четиригодишното обучение на медицинските сестри е изискване навсякъде в Европейския съюз, а от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи призоваха представителката на частния сектор да не се изказва по теми, по които не е компетентна.

Нещо ново, нищо конкретно

Васил Пандов открои и друг проблем, който би могъл да възникне от факта, че Законът за Бюджета на НЗОК е със срок от една година. Ако повишаването на възнагражденията се обвързва с него как ще се гарантира стабилност, запита той. Депутатът отново поиска да получи конкретен отговор ще бъде ли гарантирано увеличението на възнагражденията за млад лекар със 150 на 100 от средната брутна работна заплата и със 125 на 100 от СБРЗ за специалист по здравни грижи, но не го получи.

Председателят на здравната комисия обеща, когато новият законопроект бъде готов, да бъде представен "пред очите на комисията". Заседанието приключи с гласуване за отхвърляне на съществуващите в момента варианти в доклада за ЗИД на Закона за лечебните заведения.





