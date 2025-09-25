Удължават забраната за износ на инсулини

Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини, аналози, антибиотици и други лекарствени продукти. Това се посочва в заповед на министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

До 23 ноември 2025 г. се забранява износът на някои инсулини и аналози, на инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2, на понижаващи кръвната захар лекарства с международно непатентно наименование Semaglutide, на антибиотици с международно непатентно наименование Azithromycin, Amoxicillin /clavulanic acid и Cefuroxime в лекарствени форми „powder for oral suspension” и „granules for oral suspension, както и на инхибитори на калциневрина.

До 31 март 2026 г. се забранява износът на лекарствен продукт от групата на противовирусните моноклонални антитела.

В заповедта са указани подробно медикаментите и по търговско наименование.

Забраната за износ на инсулини, аналози и антибиотици е заради установени затруднения в снабдяването на аптеките и осигуряването на медикаментите за нуждаещите се пациенти, повишено потребление на част от медикаментите, забавяне в доставките или доставка на по-малко количество.

Забраната за износ на инхибитори на калциневрина се налага заради постъпило в Министерството на здравеопазването писмо от притежателя на разрешението за употреба, с което е съобщено за преустановяване на продажбите поради непредвидени обстоятелства - забавяне в производството на партидата лекарствен продукт, предназначена за България. Справка в регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата показа, че има постъпило на 8 август 2025 г. уведомление за преустановяване на продажбите на една от дозировките на медикамента. Лекарството е имуносупресивно средство, което удължава срока на преживяване на алогенни трансплантанти на кожа, сърце, бъбрек, панкреас, костен мозък, тънко черво и бял дроб. Медикаментът е с показания и в областта на нефрозен синдром, ревматоиден артрит, псориазис, атопичен дерматит и др.

Медикаментът от групата на противовирусните моноклонални антитела, чиято забрана за износ е до март 2026 г., е показан за профилактика на сериозни заболявания на долните дихателни пътища, изискващи хоспитализация, предизвиквани от респираторния синцитиален вирус при деца с висок риск от заболяване с вируса.

Целта на въведените забрани е да бъде обезпечен българският лекарствен пазар с достатъчно медикаменти за задоволяване на потребностите на населението, се посочва в заповедта на здравния министър.