Учени от САЩ и Великобритания с първа дистанционна операция при инсулт

Хирурзи от Великобритания и САЩ извършиха, по всяка вероятност, първите в света дистанционно контролирани операции при инсулт, съобщи „Евронюз“.

Работейки от Дънди, Шотландия, д-р Ирис Грюнвалд извършила дистанционна тромбектомия – процедура за премахване на съсиреци от мозъка с цел възстановяване на кръвния поток – върху човешко тяло, намиращо се на другия край на града, пише БГНЕС.

Междувременно във Флорида, д-р Рикардо Ханел използвал същото роботизирано устройство, за да оперира същия тип тяло от другата страна на Атлантическия океан, на разстояние от около 6500 км. от Дънди.

„Най-много ме изуми колко реалистично се усещаше всичко“, сподели д-р Грюнвалд. „Ръцете ми усещаха движението така, сякаш извършвах напълно стандартна тромбектомия“.

Демонстрациите бяха проведени с помощта на роботизираната система на литовската компания Sentante. Оттам заявиха, че успешните резултати показват потенциала на технологията да подобри преживяемостта и възстановяването при пациенти с инсулт, като направи тромбектомията достъпна и за отдалечени райони без специалисти.

Според данни на компанията, в Шотландия през миналата година само 212 пациенти са преминали през тази процедура — едва 2,2% от хората, получили исхемичен инсулт, при който кръвен съсирек блокира съд в мозъка.

Исхемичните инсулти са медицински спешни случаи, които годишно отнемат живота на около 3,3 милиона души по света, според Световната организация за инсулт.

„При исхемичен инсулт разликата между това пациентът да излезе от болницата на крака или да остане инвалид до края на живота си може да е само два-три часа“, подчерта Едвардас Саткаускас, главен изпълнителен директор на Sentante.

„Днес пациентите често трябва да бъдат транспортирани на големи разстояния до ограничен брой центрове, където се извършват тромбектомии“, добави той.

Системата на Sentante свързва стандартно лабораторно оборудване с устройство, което улавя движенията на хирурга, намиращ се на голямо разстояние. Той „оперира“ с помощта на рентгенови изображения и високодетайлни екрани, докато робот край пациента възпроизвежда движенията в реално време, обясни компанията.

Във Флорида д-р Ханел заяви, че успешната демонстрация доказва колко голям брой пациенти с инсулт могат в бъдеще да се възползват от тази потенциално животоспасяваща технология.

„Да извършиш операция от САЩ до Шотландия с забавяне от едва 120 милисекунди — буквално колкото едно мигане на око — е наистина забележително“, каза той.