Учени опровергаха твърдението на Тръмп за връзка между парацетамола и аутизма

OFFNews 23 септември 2025 в 11:18 623 3
тиленол

Снимка Скрийншот
Тиленол (парацетамол)

Британски учени и медицински експерти категорично отхвърлиха твърдението на американският президент Доналд Тръмп, че съществува връзка между употребата на парацетамола по време на бременност и аутизма при децата, съобщава Пи Ей мидия/ДПА.

Тръмп посочи, че имало „стремителен ръст“ на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа – като парацетамол, може да е причина за това. Той призова бременните жени да не приемат лекарството и изрази също така неоснователни съмнения относно ваксините.

Тръмп също така заяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения „рискуват да стигматизират семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами“. Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) изрично посочва, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

Д-р Моник Бота от Университета в Дърам припомни, че мащабно шведско изследване върху 2,4 милиона раждания, публикувано през 2024 г., не открива никаква връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и повишен риск от аутизъм, хиперактивност или интелектуални затруднения.

„Няма солидни доказателства за причинно-следствена връзка. Вярвам с висока степен на увереност, че такава не съществува“, подчерта тя.

Проф. Димитриос Сиасакос от Университетския колеж в Лондон отбеляза, че аутизмът е резултат от комбинация от фактори – най-вече генетична предразположеност и усложнения при раждането. Според него всякакви наблюдавани връзки между парацетамол и аутизъм изчезват, когато се вземат предвид фамилната анамнеза и други ключови фактори.

Проф. Клер Андерсън, президент на Кралското фармацевтично дружество, подчерта, че парацетамолът се използва безопасно от десетилетия и остава основно средство за контрол на болката и температурата, включително при бременни жени.

Мел Мерит от Националното аутистично дружество във Великобритания заяви, че дезинформацията, разпространявана от Тръмп и американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, подкопава десетилетия научни изследвания и рискува да засили страха и стигмата сред хората с аутизъм и техните семейства.

В същото време през август 2025 г. изследване на Харвардския университет и болницата Mount Sinai отчете възможна връзка между излагането на ацетаминофен по време на бременност и неврологични разстройства. Авторите обаче подчертаха, че лекарството остава важно за лечение на висока температура и болка, които също могат да навредят на плода.

    Октим

    23.09 2025 в 12:21

    Ясно! Освен с белина, майка му е прекалявала и с парацетамол ...

    4067

    2

    danvan

    23.09 2025 в 11:44

    Науката опровергава почти всяко твърдение на оранжевия ватник

    2970

    1

    Джендо Джедев

    23.09 2025 в 11:33

    Краснов е точно като някой софийски бакшиш - разбира от всичко и се меси във всичко. Бахти клетия микромениджър! :D
     
