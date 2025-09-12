Три трансплантации бяха извършени след донорска ситуация в Пирогов

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, с координатор д-р Мина Вапирева, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

В резултат на това 54-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Васил Михайлов, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

В УМБАЛ „Александровска“ медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на две жени.

Едната трансплантирана е на 45 г. от гр. Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39г. от гр. София, на хемодиализа от 12 години. След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, посочват от Александровска болница.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Съболезнования на близките на починалата жена и поклон пред хуманното решение да дарят органите ѝ за спасяването на друг човешки живот в най-трудния за тях момент.