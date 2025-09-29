Трето дете с трансплантирани стволови клетки е изписано от ИСУЛ

Петнайсетгодишно момиче е изписано, след като успешно е преминало през алогенна костно мозъчна-трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)„Царица Йоанна – ИСУЛ“, и е освободено за домашно лечение.

За това съобщиха от болницата. Детето е с високорискова остра миелоидна левкемия, като при негое използван донор от Германския донорен регистър.

Децата, които са преминали успешно през алогенна трансплантация вече са три.

Първото трансплантирано дете след възстановяването на тази дейност в Клиниката по детска клинична хематология и онкология беше изписано в началото на месец август тази година.

Второто дете, осемгодишно момиченце с рецидив на остра лимфобластна левкемия, получи костен мозък от 15-годишния му брат и беше изписано преди малко повече от седмица.

И трите деца са изписани след като лекарите се получили потвърждение, че извършената при тях алогенна трансплантация е успешна чрез специален тест за донорен химеризъм, който показва, че костният мозък на малките пациенти е заменен от този на донора, посочиха от болницата.

Това, което предстои за тези деца е дълъг и труден период на костно-мозъчно възстановяване, в който все още съществуват рискове, но на този етап сме обнадеждени за крайния резултат, каза началникът на клиниката доц. д-р Боряна Аврамова.

При алогенните трансплантации за донор на стволови клетки се използва не пациентът, а друг човек - близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър, посочиха от „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Те са много по-сложни за изпълнение в сравнение с автовложните, но са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които е настъпил рецидив на основното заболяване. При автоложните се извличат стволови клетки от самия пациент, които се обработват по специален начин, обясниха от болницата.

В началото на август напълно беше възстановена дейността по алогенни и автовложни костномозъчни трансплантации в „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а тогава беше изписано и четиригодишно момче, получило рецидив на остра лимфобластна левкемия. На детето е извършена алогенна костномозъчна трансплантация - първата след тригодишно прекъсване на тази дейност.