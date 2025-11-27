Стартира първата у нас информационна кампания за връзката между ХИВ и неходжкинов лимфом

В навечерието на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, фондация АЙВЪР стартира първата в България информационна кампания, посветена на връзката между ХИВ и неходжкинов лимфом (НХЛ) – вид рак на лимфната система, който засяга хората, живеещи с ХИВ, значително по-често от общата популация.
Защо е необходима тази кампания?
Хората, живеещи с ХИВ, са между 10 и 20 пъти по-склонни да развият НХЛ спрямо хората без ХИВ. НХЛ се счита за СПИН-свързано заболяване, което често се появява при силно отслабена имунна система.
Една от основните причини за този повишен риск е късното диагностициране на ХИВ. Според данни на СЗО и ECDC, над 50% от новорегистрираните ХИВ случаи в Европейския регион – включително България – се диагностицират в късен стадий.
Хора, които не знаят своя ХИВ статус и развият НХЛ, понякога разбират, че са ХИВ-позитивни едва след онкологичната диагноза.
Кой е засегнат?
Гей и бисексуалните мъже в България продължават да бъдат диспропорционално засегнати от ХИВ, а поради това – и от СПИН-свързани онкологични заболявания като НХЛ. Липсата на ЛГБТ-специфична информация в националните ХИВ кампании, стигмата и страхът от тестване допълнително увеличават риска късните диагнози да останат тенденция.
Какво цели кампанията?
● да повиши информираността относно връзката между ХИВ и НХЛ;
● да насърчи ранното и регулярно изследване за ХИВ;
● да информира хората с ХИВ за симптоми, рискови фактори и възможности за лечение на НХЛ;
● да подчертае, че навременното лечение на ХИВ значително намалява риска от развитие на НХЛ.
„ИВ лечението днес е изключително ефективно. Но когато вирусът се диагностицира късно, имунната система вече е отслабена, а рискът от СПИН-свързани заболявания – включително неходжкинов лимфом – се увеличава многократно. Затова решихме да стартираме първата за България кампания, която говори открито за тази връзка.“, посочва Явор Конов, председател на Фондация АЙВЪР.
Повече информация можете да намерите тук.
