След натиск от Тръмп в САЩ свалят цените на лекарствата за отслабване

Изправена пред нарастваща конкуренция на пазара за лекарства за отслабване и силен натиск от американския президент Доналд Тръмп, Novo Nordisk обяви, че намалява цените на своите водещи медикаменти срещу затлъстяване и диабет за пациенти, които плащат в брой.

Ходът е поредната стъпка в усилията на фармацевтичните компании да предоставят отстъпки на американци, готови да купуват лекарствата директно от тях, без да използват застраховка, съобщи „Си Ен Ен“.

Това е и начин Novo Nordisk да се противопостави на аптеките, които изготвят собствени по-евтини версии на изключително популярните GLP-1 медикаменти и така намаляват продажбите на производителя.

Компанията вече предлага първите две месечни дози Wegovy и Ozempic за 199 долара, като отстъпката важи до края на март и се прилага за двете най-ниски дози.

Освен това фирмата намалява цените на Wegovy и Ozempic за други пациенти, плащащи сами, до 349 долара месечно – спрямо досегашните 499 долара. (Дозата от 2 mg Ozempic остава на цена 499 долара.) Намаленията са достъпни за клиенти, които използват директните канали за покупка на Novo Nordisk, както и чрез партньори като Costco, GoodRx и Weight Watchers, наред с над 70 000 търговски аптеки, пише БГНЕС.

Съобщението на компанията идва малко след като тя и конкурентът Eli Lilly сключиха голяма сделка с администрацията на Тръмп, която ще разшири достъпа им до пазарите на Medicare и Medicaid в замяна на по-ниски цени.

По силата на споразумението потребителите, които купуват инжекционни GLP-1 медикаменти директно от компаниите, ще плащат средно 350 долара месечно в началото, като производителите са поели ангажимент да намалят цената до около 250 долара през следващите две години. Ако FDA одобри таблетна форма на GLP-1, най-ниската доза ще струва 149 долара. Тези цени ще бъдат достъпни при старта на TrumpRx – онлайн платформата за директни покупки на администрацията – в началото на 2026 г.

Каталожните цени на GLP-1 медикаментите варират между 1000 и 1350 долара, но осигурените пациенти обикновено плащат значително по-малко.

Novo Nordisk разчита на канала за самостоятелно плащане, за да увеличи продажбите си както в САЩ, така и в чужбина. Пазарът на плащащи в брой представлява около 10% от всички предписания за Wegovy в САЩ, коментира Дейв Мур, изпълнителен вицепрезидент на американските операции. Според него интересът към директното заплащане е значителен, особено сред хората, живеещи със затлъстяване.

Съобщението идва в момент, когато компанията усеща засилен натиск от Eli Lilly и от аптеките, предлагащи собствено производство на медикаменти, отбелязва анализаторът Евън Зайгерман от BMO Capital Markets в бележка до клиенти. Той подчертава, че по-ниските начални цени на Ozempic и Wegovy доближават тези на аптеките за компаундинг и са значително под цената в брой на Zepbound на Eli Lilly.