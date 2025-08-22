Шефът на ИАЛ: Има недостиг на някои лекарства, чакаме доставки идната седмица

Имаме подадени сигнали за липса на медикамент за остеопороза. Причината е бързото изчерпване на количествата, тъй като доставките са неритмични. Подадена е информация и за липса на лекарствени средства за улцерозен колит и болест на Крон с активно вещество металазин, в различни форми. Идната седмица се очаква доставката на гранули.
Това каза директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов по БНТ.
Той обясни, че недостиг и липси има в световен мащаб.
"Има цикличност в липсата или недостиг на дадени продукти. Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболеваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви Кирилов.
Той коментира оттеглянето на някои лекарствени форми от българския пазар.
"Причините за преустановяване на продажбите обикновено производствени затруднения, логистика и маркетинг. Освен това едни лекарства отпадат, появяват се нови, променят се опаковки форми и това също води до оттегляне на определени лекарства от пазара", каза Кирилов.
Той каза още, че според данни на СЗО около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците.
"И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици. За съжаление, ако тази тенденция се запази след 10, 20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат".
Богдан Кирилов бе категоричен, че замяната на един медикамент с алтернативен може да става само по преценка на лекуващия специалист.
The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна
