Развенчаха мита за връзката между консумацията на яйца и високия холестерол

От години яйцата предизвикват дебати в света на храненето. Някои експерти предупреждават да не се консумират поради опасения за холестерола и здравето на сърцето, докато други подчертават богатата им хранителна стойност.

Ново проучване, ръководено от Катрин Дж. Андерсен, доцент по хранителни науки, предлага нова перспектива – особено за млади и здрави възрастни.

Досегашните изследвания обикновено се фокусираха върху хора с вече съществуващи здравословни проблеми като сърдечни заболявания или диабет. Това затрудняваше разбирането как яйцата влияят на общото население.

За да разреши този проблем, Андерсен и нейният екип разработили проучване, което разглежда по-широк спектър от здравни фактори, които лекарите обичайно проверяват по време на рутинни медицински прегледи.

Участниците били разделени в три групи: едната не консумирала яйца, втората приемала по три белтъка на ден, а третата – по три цели яйца дневно.

На участниците било позволено да приготвят яйцата по свой вкус. След това изследователите измерили няколко здравни показателя, включително нивата на холестерол, възпаление и признаци на риск от диабет.

Резултатите са изненадващи и може да променят начина, по който възприемаме консумацията на яйца.

Повече холин, без вредни ефекти

Хората, които консумирали цели яйца, имали по-високи нива на холин, важен хранителен елемент, който се съдържа в жълтъците. Въпреки че високите нива на холин често се свързват с повишени нива на ТМАО – съединение, свързано със сърдечни заболявания – ТМАО не се е повишило в това проучване.

Без отрицателни промени в показателите в кръвта

Не се наблюдават вредни промени в холестерола или възпалението при тези, които консумирали цели яйца.

По-добри показатели за диабет

Изненадващо, целите яйца изглежда имат по-малко отрицателен ефект върху показателите, свързани с диабета, отколкото белтъците.

По-богата диета

Консумиращите цели яйца имали по-пълноценен хранителен режим и по-високи нива на хематокрит – показател за плътността на червените кръвни клетки.

Проучването разкри и някои интересни разлики между участниците. Например, жените, които не приемали комбинирани противозачатъчни хапчета, показали по-голямо повишение в съотношението между общия холестерол и HDL („добрия“ холестерол), което може да представлява риск за сърдечни заболявания.

Тези жени също така имали повишение на моноцитите, един вид имунни клетки. Тези имунни промени били тясно свързани с нивата на HDL холестерола.

Това проучване е само началото. Екипът на Андерсен планира да проведе още изследвания, за да проучи как цялото яйце влияе на имунната система и функцията на HDL. Те също така ще проучат как фактори като възраст, пол, генетика и чревни бактерии влияят върху реакцията на организма към яйцата.