Радев обяви кой одобрява медицинското оборудване по ''Българската Коледа''

Процедурите за закупуване на оборудване по „Българската Коледа“ са по абсолютен ясен и прозрачен алгоритъм, каза президентът Румен Радев пред журналисти във връзка с образуваното от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) открито производство срещу администрацията на президента по жалба на фирма.

В процедурата са инженери от Военномедицинска академия и професори от Техническия университет под наблюдението на експертния съвет, който обхваща водещи педиатри от цялата страна, и също така БНТ и Нова телевизия, добави държавният глава.

През годините е имало и други обжалвания, винаги са печелени от „Българската Коледа“. Нямам никакви съмнения. Това са рутинни процедури, но тази година някой иска да направи сензация с негативна конотация за президентската институция. Нищо такова няма да се получи, заяви Радев.

„Защо вие не питате тези, които трябва, защо всяка година 550 деца разчитат на „Българската Коледа“ за животоспасяващо лечение? Защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства на тези деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност? Ето това са истинските въпроси, когато говорим за „Българската Коледа“ и за нашите деца“, каза още Румен Радев.

Жалбата е подадена от "ТОП - Диагностика" ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции. Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).