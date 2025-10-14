Професор от МУ Варна е новият председател на Дружеството по неврохирургия

Проф. д-р Явор Енчев е новият председател на Българското дружество по неврохирургия. Той бе избран на XXXII Национална конференция по неврохирургия, чийто домакин бе Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ — Плевен.

По време на форума бе избран и нов Управителен съвет. В състава му влизат проф. д-р Явор Енчев, бившият председател на дружеството чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиника по неврохирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" и бъдещият председател на съсловната организация проф. д-р Иво Кехайов, Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

За новия председател

Проф. Явор Енчев завършва с пълен отличен Медицински университет- София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ" и право на безплатна специализация по избор.

Специализира в университетските клиники по неврохирургия на болниците „Александровска" и „Св. Ив. Рилски". От 2006 г. е специалист по неврохирургия. През 2007 г. защитава дисертация на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната неврохирургия" и му е присъдена образователната и научна степен „доктор“ от ВАК (Висша атестационна комисия). До началото на 2011 г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски", води Кръжок по неврохирургия и е хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия на МУ- София.

През март 2011 г. е назначен за началник на новосъздаденото Отделение по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина", Варна, което по-късно се разраства в Клиника по неврохирургия с трето ниво на компетентност. От 2012 г. е доцент по неврохирургия при Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, Медицински университет- Варна. През 2015 г. защитава втора дисертация на тема: „Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията” и му е присъдена Научната степен „Доктор на науките“.

От 2016 г. е професор по неврохирургия към Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, МУ- Варна и председател на Контролния съвет на МУ- Варна.

От 2017 г. до 2019 г. е член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката с ресор медицина. През 2018 г. е избран за заместник-председател на Българското дружество по неврохирургия.

От 2018 г. е ръководител Катедра по неврохирургия и УНГ болести, МУ- Варна, магистър по здравен мениджмънт, МУ- Варна, 2009 г.; лицензиран от General Medical Council (GMC) of UK, 2010 г. От 2013 г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS). От 2014 г. е член на Изпълнителния комитет на Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) като представител на България и Председател на Комитета по детска неврохирургия на SeENS.