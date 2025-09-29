Проф. Танкова: Затлъстяването отваря вратата за над 200 болести

"България е на 6-то място по затлъстяване в Европа. Това е заболяване, което отваря вратата за над 200 други болести“, предупреди проф. д-р Цветалина Танкова - ръководител на Катедра по ендокринология в Медицинския университет в София.

Проф. Танкова бе един от участниците в пресконференцията "Непобедимите пандемии - Затлъстяването".

Д-р Танкова отбеляза, че много от отключващите се проблеми се овладяват, но когато съществува контролирал над затлъстяването. „Лечението не е само да намалим теглото, лечението е инвестиции в здравето, заяви тя.

Проф. Теодора Ханджиева-Дърленска препоръча навременната консултация с лекар-диетолог, пише БГНЕС.

„Много е важно да се промени храненето. Нужни са добри хранителни навици и повишена физическа активност", добави тя.

"18 милиона души годишно умират по основна причина затлъстяването. То провокира сърдечносъдови заболявания и увеличава шанса от появата на диабет", заяви проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ и председател на Научното дружество по кардиология.

Председател на Българското дружество по гастроентерология проф. Красимир Антонов посочи, че черният дроб е орган, също засегнат от затлъстяването.

В анализ на социалните и икономически последици от затлъстяването в България, членът на УС "Коалиция затлъстяване" Аркади Шарков заяви, че лечението на заболявания, свързани със затлъстяване, оказват значителен натиск върху здравните системи.

"Затлъстяването може да доведе до повишена заболеваемост, отсъствия от работа и понижен трудов капацитет. Затлъстяването може да намали качеството на живот поради съпътстващи здравословни проблеми, затруднена подвижност и социална стигматизация. Това може да засегне личните отношения и участието в обществени дейности", посочи той.