Проект за интегрирана грижа за деца с диабет стартира в Педиатрията

Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. д-р Иван Митев“,Фондация „За доброто“ и експертния екип на Future Values обявиха началото на съвместен проект, насочен към подобряване на грижата за деца с диабет у нас.

Целта на инициативата е да се въведе модел за интегрирана грижа на деца с диабет, който поставя пациента и неговото семейство в центъра на лечението и подкрепата. Проектът ще се реализира в три етапа.

Създаване на обучително пространство за деца с диабет и техните родители

В рамките на проекта ще бъде изградена зала в Специализираната детска болница в София. Пространството ще служи за провеждане на обучения, практически занятия и индивидуални сесии за по-добро разбиране и управление на заболяването от децата и техните семейства. Залата е проектирана от експерти на Фондация „За доброто“ и от архитектурно студио „Ателие 3“. Проектът се финансира от Министерството на здравеопазването и лечебното заведение.

Aнализ на съществуващия модел на работа по методологията на Value-Based Healthcare – Здравеопазване, основано на ползите

Експертите от Future Values ще извършат детайлен анализ на текущия начин на работа в Клиниката за лечение на деца с ендокринологични заболявания и диабет. Анализът има за цел да идентифицира пътя на пациента и процесите на грижа: диагностика, лечение, административно-организационни предизвикателства, психо-социално подпомагане. Целта е по-ефективно използване на наличните ресурси на системата и подобряване на грижата за децата с диабет.

Представяне на резултатите и изготвяне на предложение за актуализиран модел на финансиране

Въз основа на анализа ще бъде изготвено предложение за надграждане на начина, по който се финансира лечението на деца с диабет. Основният акцент ще бъде поставен върху превенцията, интегрираната грижа, обучението на пациентите и семействата и контрола на заболяването – мерки, които значително намаляват предотвратимите хоспитализации и избягват тежки усложнения.

Проектът е вдъхновен от успешния модел на холандските клиники Diabeter – една от водещите структури за грижа за деца с диабет в света.