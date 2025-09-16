Продължават номинациите за Лекар на годината 2025

Две седмици остават за подаване на номинации за „Лекар на годината 2025". Предложенията се приемат до 30 септември 2025 г., напомнят от Българския лекарски съюз (БЛС).



Традиционно номинациите за „Лекар на годината" са в пет категории:



1. „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност"

2. „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники"

3. „Ти си нашето бъдеще" – награда за младите медицински надежди на България

4. „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация"

5. „Лекар на годината 2025"



За трета поредна година ще бъде връчено и специалното отличие – „Д-р Стефан Черкезов" за лекарска всеотдайност и етика.



Номинациите трябва да съдържат категорията, в която се номинира кандидатът; кратка професионална биография, включваща основни заслуги, международни участия и други постижения.



Номинации могат да подават Регионалните лекарски колегии, дружества по специалност, лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти.



Комисия от представители на ръководството на БЛС разглежда всички предложения и определя отличените. Най-голяма тежест при избора имат номинациите, подадени от Регионалните лекарски колегии, следвани от тези на дружествата по специалност, лечебните заведения, отделенията и др.



Отличията ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се проведе на 20 октомври в националния исторически музей.



Номинациите се изпращат специално създадения за целта имейл адрес: lekarnagodinata2025@blsbg.com