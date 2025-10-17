Пристигна и четвъртият медицински хеликоптер

карта

Снимка Министерство на здравеопазването
Карта за разпределението на хеликоптерите към момента

Пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва широкия периметър на региона.

Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност.

До края на тази година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а през 2026 г. се планира доставката на последните три.

Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са 6 на брой. Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в София и два в Сливен. Новият хеликоптер вече се намира в Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в гр. Пловдив, с. Габровница – община Монтана и с. Буховци – община Търговище.

В момента се извършват действия по промяна на устройствени планове на имотите. Оперативните бази трябва да бъдат изградени до края на месец юни 2026 г. Паралелно с това продължава изграждането на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ, посочват от здравното министерство.

