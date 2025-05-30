Повишение на заплатите на медицинските сестри на 90% от средната заплата, предлага ПП

"Продължаваме промяната" ще внесе в Народното събрание проект на решение за повишаването от 1 юни 2025 г. на минималното основно трудово възнаграждение на медицинските сестри и акушерките на 90% от средната работна заплата в страната и на младите лекари без специалност до 125%.

Това съобщиха днес лидерите на партията и депутати от ПП на среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАСПЗГ).

Проектът предвижда:

1. Задължаване на Министерския съвет (МС) в срок от 30 дни за разработи конкретни мерки за повишение на възнагражденията на медицинските специалисти – млади лекари, медицински сестри, акушерки и др. от 1.06.2025 г. чрез финансиране от държавния бюджет и бюджета на НЗОК. Мерките включват повишаване на минималните заплати на медицинските специалисти от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, както и работещите в детски градини и ясли. Предлага се минималното трудово възнаграждение да стане:

• 90% от средната работна заплата за медицински сестри и акушерки.

• 125% от средната работна заплата за млади лекари без специалност.

2. Министерски съвет да приведе в действия мерките, приети с решение на 50-то Народно събрание от 07.08.2024 г., по предложение на „Продължаваме промяната“, за осигуряване на системата на здравеопазване с медицински сестри и акушерки с акцент върху увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти чрез трансфери от държавния бюджет.

3. В срок от 60 дни МС да изготви и представи средносрочна двугодишна и дългосрочна - до 2030 г. стратегия за дългосрочно устойчиво повишение на възнагражденията на медицинските специалисти.

Мотивите за този проект са продиктувани от продължаващите протести на медицински специалисти в цялата страна, недостигът на достойни възнаграждения и тежките условия на труд в сектора. Според официалните данни, средната брутна заплата на медицинските сестри и акушерките е значително под средното равнище за страната, въпреки увеличения бюджет на НЗОК и поскъпването на клиничните пътеки, отбелязват от пресцентъра на ПП.

От страна на съсловната организация БАСПЗГ заявиха, че предложението на „Продължаваме промяната“ е добра първа крачка за решаване на системните проблеми със заплащането и условията на труда на медицинските специалисти, но е необходима трайна и дългосрочна политика на държавата в тази област, за да се реши недостига на кадри в здравеопазването. Те обявиха, че остават в протестна готовност.