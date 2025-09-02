Почина детският кардиолог д-р Борислав Ганев

Почина д-р Борислав Ганев, педиатър, детски кардиолог с над 30 години опит, съобщиха от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Професионалният път на д-р Ганев преминава в структурите на няколко големи университетски болници сред които и "Пирогов". Последните шест от тях работи в Клиниката по педиатрия на университетската спешна болница, където активно участва в утвърждаването на детското звено.

Той е възпитаник на Медицински университет София, където се дипломира през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж.

Уважаван колега, емблематично име в педиатричните среди и обожаван от колегите - така д-р Борислав Ганев остава в сърцата на всички, а екипът на Клиниката по педиатрия на "Пирогов" ще се постарае уроците му да бъдат предавани на поколенията. Съболезнования на семейството, близките и колегите му, написаха колегите му от "Пирогов".



Дълбок поклон пред паметта на д-р Борислав Ганев!

Опелото ще се състои на 5 септември 2025 година, петък, от 10:30 часа, храм "Успение Богородично" (църквата на входа на Централни Софийски гробища).