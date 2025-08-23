Планови операции в Турция вече ще има и късно вечер, и през уикенда

OFFNews 23 август 2025 в 09:51 976 2
Операционна зала

Снимка Pexels
Операционна зала

Планови хирургически операции вече ще се извършват и вечер и през почивните дни в държавните болници в Турция, предвижда Министерството на здравеопазването на страната, но лекари възразиха срещу промените, които според тях няма да са в услуга на пациентите.

В циркулярно писмо на Министерството, за което съобщи турската частна телевизия НТВ, се уточнява, че целта е операциите да не бъдат разсрочвани за бъдещи дати и да се използва по-пълноценно наличният капацитет, пише БТА.

Съгласно писмото на министерството, изпратено до държавните болници с указания да изготвят планове в тази връзка, лечебните заведения следва да организират графика на отделенията по хирургия и ендоскопски процедури така, че поне 25 процента от капацитета да бъде активен до 22:00 часа в делничните дни и между 8:00 и 17:00 часа през почивните дни.

"Работното време и графиците на нашите здравни работници се организират в съответствие със законодателството с цел да се улесни достъпът на гражданите до здравни услуги и да се използва по най-ефективен начин съществуващият капацитет", се казва в циркуляра на здравното министерство.

Проф. д-р Осман Кючукосманоглу, председател на Истанбулската медицинска асоциация, коментира, че промените няма да са от полза за пациента.

"Това не е добре за здравето на работниците и не е добре за хората, които получават здравни грижи", каза Кючукосманоглу и добави: "Никой не иска да лети с уморен пилот".

    2389

    2

    bat.galin

    23.08 2025 в 11:17

    -0
    +0
    "Планови операции".
    "планови" , с "и" най-накрая.
    буквата "и " е последната буква от думата "държачки", използвайте нея...

    4552

    1

    Propaganda

    23.08 2025 в 10:37

    -0
    +0
    "Никой не иска да лети с уморен пилот".

    Няма какво повече да се добави.
    Все пак браво за турската здравна система, която печели милиони от пластични интервенции. Цяла индустрия и туризъм.

    Ние както винаги лапаме...мухите у пилотската кабина.
    Хем сме ги изучули.
     