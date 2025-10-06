Пирогов с курс за първа помощ при възрастни

Курс по първа долекарска помощ при инциденти с възрастни организират в болница "Пирогов", съобщиха от спешната болница.

Курсът ще бъде на 18 октомври 2025 г. Обучението е безплатно. Курсистите ще придобият умения, но за обучението не се издава документ.

Желаещите да се включат трябва да изпратят трите си имена и телефон за връзка на мейл pirogov_first_aid@abv.bg. Потвърждение за запазено място ще бъде изпратено от мейл pirogov_first_aid@abv.bg, посочиха още от болницата.

Участниците в обучението, което продължава четири часа, ще могат да изградят практически навици и умения за действие при различни животозастрашаващи ситуации.

Програмата включва третиране на пострадал с дихателни проблеми - нормално и патологично дишане - характеристики, причини и симптоми; инхалации на токсични газове и дим; техники за оказване помощ при задавяне, алергии, удавяния; третиране на пострадал с циркулаторни нарушения - анатомия и физиология на сърдечносъдовата система; шок, видове шок, третиране на шока; сърдечен инфаркт; третиране на изгаряния и рани - анатомия и физиология на кожата, причини за изгарянията – пожари, химически изгаряния, изгаряния вследствие на удар от електрически ток, изгаряния на очите; видове рани и тяхното третиране, видове превръзки с триъгълни кърпи и бинтове; чуждо тяло, фиксирано в раната; костни счупвания и видове счупвания; обездвижване със шини и всякакви други подръчни средства.

Обучение за възрастни в първа долекарска помощ беше проведено и в края на юли, а през септември от "Пирогов" организираха и есенна академия за родители - "Първа помощ за малките герои".