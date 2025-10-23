Пациентска организация: Грижите след инсулт са недостатъчни, липсва рехабилитация

"Липсата на координация след инсулт, липсата на рехабилитация е много голям проблем. Липсата на палиативни грижи също. Проблемите при нас са повече, отколкото решенията." Това каза по БНР д-р Георги Георгиев зам.-председател на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА).

По думите му грижите за пациентите са недостатъчни и фрагментирани. "На терен няма връзка между елементи, които би трябвало да взаимодействат добре", подчерта той.

Разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция може да спаси живот и да предотврати тежка инвалидизация. За това напомнят от АИА преди Световния ден за борба с инсулта 29 октомври.

"Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – веднага позвънете на 112" - споделете това изречение и го означете с #ЕдноИзречениеЖивот, призовават от асоциацията.

Специалистите са категорични, че най-добрите резултати за пациентите са в първия час, изтъкна в д-р Георгиев. Лекарят е участник в конгреса на Световната инсултна организация, който се провежда в Барселона.

Фокус на конгреса е как да бъде свит до минимум прозорецът за достъп на пациента до лечение – борбата е да се свали под 60 минути, поясни той.

По думите му, полагат се много усилия за логистика, така че да се влезе в първия терапевтичен час.

По брой инциденти годишно и смъртност България дори не е сред европейските страни. Все още няма статистика какво се случва с преживелите инсулт в следващите 1-2 години, коментира д-р Георгиев. По брой случаи на глава от населението сме зад страни като Гана, при положение, че те са с много по-голяма популация – над 30 милиона, уточни лекарят.