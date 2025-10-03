Първи смъртен случай от морбили в Канада, почина недоносено бебе

Недоносено бебе в канадската провинция Албърта е починало вследствие на морбили – първата потвърдена жертва на заболяването в страната от началото на миналогодишното му възраждане, съобщи Си Би Ес.

Според властите бебето се е родило преждевременно, след като майката се е заразила с морбили по време на бременността. Детето е починало малко след раждането.

„Откакто тази пролет бяха съобщени първите случаи на морбили в Албърта, се надявах този момент да не настъпи. С тъга споделям, че имаме първия смъртен случай от морбили в провинцията“, заяви министърът на здравеопазването Адриана Ла Грейндж.

Децата под пет години, бременните жени и хората с отслабена имунна система са в най-висок риск при заразяване с морбили, предупреждават здравните експерти.

Морбили по време на бременност може да доведе до сериозни усложнения, включително спонтанен аборт, преждевременно раждане, мъртво раждане и вродена инфекция, посочи Ла Грейндж.

Властите съобщиха, че бебето е едно от седемте новородени, диагностицирани с вродено морбили тази година. Инфекцията се предава от майката в последните две седмици от бременността. Болестта може да доведе до тежки усложнения при новороденото, включително възпаление на мозъка и дори смърт, предупреждават Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията.

Ла Грейндж призова за ваксинация, особено сред хората, които планират семейство.

„Всеки, който планира бременност, трябва да се увери, че е получил две дози ваксина срещу морбили преди зачеването, тъй като ваксинацията по време на бременност не се препоръчва,“ каза Ла Грейндж и препоръча хората да проверят имунизационния си статус.

Най-лошият възможен изход

„Това очевидно е най-лошият възможен изход, нещо, което наистина се надявахме никога да не се случи“, коментира каза Крейг Джене, професор в Катедрата по микробиология, имунология и инфекциозни болести в Университета на Калгари.

„За съжаление, при морбили знаем, че това е напълно реална възможност. И знаем от огнища по целия свят, че с нарастването на случаите рискът от тежки и смъртоносни изходи също се увеличава. В Албърта вече преминахме тази граница.“

Данните на провинцията показват, че от март досега са потвърдени 1 914 случая на морбили, като 152 души са хоспитализирани. Имало е 15 приема в интензивно отделение. Според местен правителствен сайт между един и трима от всеки 1 000 заразени с морбили умират.

Д-р Линoра Саксингер, специалист по инфекциозни болести в Университетската болница на Албърта в Едмънтън, нарече новината за смъртта на бебето „трагична“.

„Особено тежко е, защото всички тези случаи са предотвратими и следователно смъртните случаи също биха могли да бъдат предотвратени, ако не се сблъсквахме с проблеми, свързани с дезинформация и ниско покритие на ваксинацията", каза тя.

Проф. Джене отбеляза, че допълнителни подробности за смъртта на бебето и за това как майката се е заразила с морбили не са били оповестени.

„Това може да е човек, който по медицински причини не е могъл да бъде имунизиран, каза инфекционистът - Но случаят подчертава общия недостиг на колективен имунитет в провинцията, липсата на възможност да се овладее по-рано това огнище и неспособността да се спре предаването на вируса на хората в риск в нашите общности.“

Д-р Сам Уонг, председател на секцията по педиатрия към Медицинската асоциация на Албърта, посочи, че възможността за смъртен случай е тежала на съзнанието му, докато огнищата продължават.

„Това е обезкуражаващо. Едно семейство скърби, а това не е нещо, което някой трябва да преживява“, подчерта експертът. Уонг е поредният лекар в Албърта, който призовава за мащабна информационна кампания относно имунизациите и опасностите от морбили.