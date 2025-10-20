Откриха връзка между консумацията на преработени меса и рака на гърдата

Жените, които редовно консумират преработени меса, могат значително да увеличат риска от развитие на рак на гърдата. Това разкрива мащабно изследване. Учените установили, че жените, които консумират бекон и шунка поне веднъж седмично, са с 57% по-голяма вероятност да развият рак на гърдата в сравнение с онези, които ги избягват.

Ефектът е най-силен при жените под 50-годишна възраст, сочат резултатите. Десетгодишното проучване е публикувано в рецензираното списание Clinical Nutrition. То проследява повече от 71 000 жени на възраст от 40 до 69 години, пише в. „Дейли Мейл“.

Учените смятат, че виновникът е натриевият нитрит – консервант, често използван в преработените меса, който може да образува канцерогенни съединения в организма, потенциално увреждайки ДНК и предизвиквайки мутации в тъканите на гърдата.

Натриевият нитрит се използва за убиване на бактериите в консервираното месо, за подобряване на вкуса и за поддържане на розовия цвят на бекона и шунката за по-дълго време.

Докато преработените меса като бекон и шунка повишават риска от рак на гърдата, учените подчертават, че „не е установена значителна връзка между риска от рак на гърдата и консумацията на други видове месо“, като свинско и пилешко, които не се консервират с нитрити, пише БГНЕС.

Изследването на Сеулския университет подкрепя предупрежденията на Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация, която класифицира преработеното месо като канцероген от група 1 – същата категория като тютюна, азбеста, хепатит В и арсена.

Експертите твърдят, че макар генетиката да играе роля при рака на гърдата, фактори като диетата, консумацията на алкохол, тютюнопушенето и затлъстяването стават все по-важни.

