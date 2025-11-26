От какво се получава мозъчен инсулт?

Причинява се при запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка. Това води до недостиг на кислород. Той може да е исхемичен или хеморагичен. Рисковите факторите, водещи до него, са диабет, сърдечни заболявания, тютюнопушене, стрес, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, злоупотреба с алкохол и наркотици, хипертония, напреднала възраст.

Мозъчен инсулт се получава, когато кръвоснабдяването на част от мозъка се наруши, лишавайки тъкан та от кислород и глюкоза. Тогава клетките започват да умират. Именно затова мозъчният инсултът е спешно състояние. Най-разпространеният вид е исхемичният - когато се блокира артерия. При хеморагичния се разкъсва кръвоносен съд. При "миниинсулта" има временно нарушение на кръвоснабдяването на част от мозъчната тъкан без перманентни мозъчни увреди.

Мозъчна исхемия

Тя се получава, когато артериите в мозъка са стеснени или блокирани. Това от своя страна води до нарушаване на кръвоснабдяването - исхемия. Най-честите видове исхемичен инсулт включват:

Тромботичен – кръвен тромб се формира в една от артериите, които кръвоснабдяват мозъка. Тромб обикновено се получава в една от двете сънни артерии в шията, както и в други артерии, които кръвоснабдяват мозъка. Емболичен – получава се, когато тромб или други елемементи се формират извън мозъка и се пренесат чрез кръвоносната система до тънките мозъчни артерии. При неправилна работа на сърцето се получават тромби, които могат да достигнат до мозъчните съдове и така да станат емболи.

Хеморагичен инсулт

Мозъчният инсулт се получава, когато се разкъса кръвоносен съд в мозъка и се получи кръвоизлив. Тези кръвоизливи могат да се получат от редица състояния, сред които хипертензия и аневризми. Има два вида хеморагични мозъчни инсулти - интрацеребрална хеморагия (вътремозъчен кръвоизлив) и субарахноидна хеморагия.

Симптоми на инсулт:

изтръпване или парализа на лицето или крайниците, в повечето случаи само от едната страна на тялото;

внезапна загуба на зрение в едното или двете очи;

липса на баланс;

трудност при говорене и разбиране;

затруднено ходене;

главоболие;

гадене, повръщане;

загуба на съзнание;

замаяност.

Причини за инсулт (рискови фактори)

Има много фактори, които могат да увелича риска от мозъчен инсулт. Най-често те са наднормено тегло, липса на физическа активност, злоупотреба с алкохол и наркотици, тютюнопушене, високо кръвно налягане, сънна апнея, диабет, атеросклероза, генетични фактори и сърдечно-съдови заболявания.

За профилактика на инсулт е необходима физическа активност, добри хранителни навици и отказ от вредните навици.