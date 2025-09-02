Още 3 антибиотика и 2 противовирусни лекарства ще са безплатни за деца

Още три антибиотика и едни противовирусен препарат влизат в списъка с безплатни лекарства за деца до 7-годишна възраст, съобщи пред журналисти Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Става въпрос за антибиотиците ципрофлоксацин и цефуроксим, таблетки от 500 мг, както и второ поколение цефалоспорини. В списъка се включва и противовирусният сироп инозин, както и противовирусен препарат с активна съставка озелтамивир (генерик на Тамофлу).

Предстои да бъде уточнена датата, от която ще бъдат изписвани тези лекарства.

До момента имаше само едно одобрено безплатно лекарство за деца - един антибиотик в две разфасовки. Това е антибиотик с активна съставка азитромицин в разфасовки 100 мг/5 мл за по-малките и 200 мл/5 мл за по-големите деца (над 10 кг). Азитромицинът се използва за лечение на над 20 често срещани остри инфекции - синузити, фарингити, пневмонии, инфекции на меките тъкани и др.