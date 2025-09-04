Офталмолог: Компютърният синдром е модерното заболяване на очите

Все повече хора прекарват голяма част от деня си пред компютри, телефони и таблети. Това се отразява пряко на очите – зачервяване, замъглено зрение и усещане за умора вече са сред най-честите оплаквания в офталмологичните кабинети. В същото време модерната медицина предлага решения за проблеми, които до скоро изглеждаха нелечими, казва д-р Веселин Даскалов – водещ офталмохирург пред екип на Столична лекарска колегия.

В динамичното време, в което живеем, младите хора страдат най-вече от т.нар. компютърен синдром. Пациентите се оплакват от зрителна преумора, замъглено зрение, често мигане, сърбеж и парене в очите. В тези случаи се налага поставянето на изкуствени сълзи, казва офталмологът.

По думите му по-възратните пациенти най-често страдат от старческо далекогледство, което се появява след 40-годишна възраст и засяга около 40% от населението. Медицината прави пробив и в този случай, тъй като корекция на зрението може да бъде извършена с лазерна процедура или с поставяне на мултифокални вътреочни лещи.

Всеки, който работи по повече от 4 часа пред екран, неизбежно изпитва зрителна умора. Симптомите са зачервяване, парене, усещане за чуждо тяло в окото. В такива случаи е важно да се потърси офталмолог и да се направи ежегоден профилактичен преглед, казва д-р Даскалов.

Очният специалист подчертава, че след 40 г. често срещани увреждания са глаукомата и катарактата (т. нар. перде на окото) При катаракта лечението е хирургично – смяна на лещата с изкуствена, посочва лекарят.

При глаукомата разполагаме с широка гама от импланти – експрес имплант, клапан на Ахмет и сравнително новия Xen. Те отвеждат течността от предната очна камера и трайно намаляват вътреочното налягане. Резултатите са много по-добри и дълготрайни в сравнение с класическата трабекулектомия. Що се отнася до катарактата, развитието е революционно. Днес почти всички пациенти получават вътреочни лещи, като освен стандартните монофокални вече се използват мултифокални и с удължен фокус. Все по-често се прилагат и лазер-асистирани операции, посочва д-р Даскалов.

Кои симптоми са сигнал за консултация със специалист

Всеки, който усети зрителна умора, зачервяване на очите, чувство за чуждо тяло или други нетипични симптоми, трябва да потърси лекарска помощ. Добре е поне веднъж годишно да се правят профилактични прегледи, препоръчва специалистът.

По думите му младите хора са отговорни към очното си здраве - четат, интересуват се, задават адекватни въпроси, твърди офталмологът.

Той посочва и кои са най-значимите постижения в неговата сфера през последните 20 години.