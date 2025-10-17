Обучиха незрящи хора в първа помощ при сърдечен арест

На 16 октомври, в Световния ден на рестартирането на сърцето (World Restart a Heart Day), фондация „Първите три минути“ отбеляза официалния финал на проекта „Градът има нужда от неочаквани герои! Образование без бариери – адаптирано за незрящи обучение по първа помощ при внезапен сърдечен арест“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025, в партньорство с Фондация „Сърцето на Йелена“, Български съвет по ресусцитация и Асоциация на студентите по медицина – София.

Мотото на Световния ден – „Всички хора по света могат да спасяват живот“ – вдъхнови едно събитие, което доказа, че това е напълно възможно и за хората със зрителни увреждания.

Заключителната среща се проведе в Регионалния исторически музей – София, който отвори вратите си за хора със зрителни увреждания, давайки им възможност да разгледат експозицията чрез адаптирани методи за достъп. Сред гостите бяха незрящи участници в обучението, доброволци, партньори по проекта, както и много съмишленици на каузата.

Всяка година внезапният сърдечен арест отнема стотици хиляди животи в Европа – на всеки 45 секунди един човек получава сърдечен арест. Това може да се случи навсякъде, по всяко време, на всеки. Ако никой не реагира, шансовете за оцеляване са пренебрежимо малки. Но ако свидетел започне кардиопулмонална ресусцитация (КПР) и използва автоматичен външен дефибрилатор (АВД) в първите 3–5 минути, шансът за оцеляване нараства до 70%.

Принос на проекта

Проектът даде възможност на хора със зрителни увреждания не просто да бъдат информирани, а активно обучени и овластени да действат при животозастрашаващи инциденти. В резултат 6 организации бяха обединени от хуманна мисия, а 30 доброволци получиха сертификат по BLS от Европейския съвет по ресусцитация.

Проектът даде възможност за обучение по специално адаптирана методика на 80 незрящи участници. За целите му бе извършена адаптация на алгоритъма на ERC за BLS, съобразена с нуждите на незрящи, бяха създадени текстови и аудио учебни ресурси, създадени за първи път в България. Извършено бе проучване, показващо видим ръст в увереността и положителната нагласа за оказване на помощ след преминаване на курса.

Гостите чуха лични истории и впечатления от участници, инструктори и доброволци. Най-впечатляваща част от вечерта беше демонстрацията по оказване на първа помощ, в която незрящите участници показаха реални умения и самоувереност, които доказват, че зрението не е пречка да спасиш човешки живот.

Всяка година фондация „Първите три минути“ връчва награди за принос към каузата.

Отличените през 2025 г.

Тази година, в рамките на събитието бяха отличени: Фондация „Скапто“ – за въвеждане на 20 АВД и обучения в училища и спортни центрове за деца в Благоевград; Мария Стоянова – за кампанията „Върни пулса“ за поставяне на АВД и обучение в спортни зали на ЦСКА и Левски; Kaizen Gaming – за инициативата „Сила да спасяваме живот“ с дарение на 20 АВД и обучения на ключови обществени места в София; Групама Застраховане – за обучение на близо 5000 души по програма „Спасители на животи“, повечето ученици и учители, в цялата страна; Симона Петрова, носител на титлата Мис България 2024 – за националната дарителска кампания „Спаси живот“ за поставяне на АВД в училищата в цялата страна; Програма „Европа“ на Столична община – за стратегическата подкрепа и дългосрочната визия за развитие на общинските програми за автоматична дефибрилация в столицата.