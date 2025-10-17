Обновяват общинските болници в София с проект за 1,2 млн. лв.

Проект за инвестиции в размер на 1 220 000 лв. в общинските болници в столицата представиха д-р Ваня Тагарева, зам.-председател на Столичния общински съвет и д-р Антон Койчев, д.м., зам.-председател на Комисията по „Здравеопазване и социална политика“.

Със средствата се планира цялостен ремонт на отделения, обновяване на материалната база, доставка на оборудване и закупуване на модерна медицинска апаратура. Част от парите са предвидени за изграждане на ново отделение по онкогинекология в Четвърта МБАЛ, както и за ремонт и модернизация на единственото общинско детско отделение детското отделение в МБАЛ „Княгиня Клементина“.

В Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ ще бъде обновено отделението по анестезиология и интензивно лечение, в което се провежда интензивно и реанимационно медицинско обслужване на оперирани и тежко болни пациенти, както и обучение на студенти и специализанти по медицина.

„Основната ми цел е да подобрим условията за лечение на пациентите, да осигурим съвременна и безопасна среда за работа на медицинските екипи и достойни условия за обучение на бъдещите лекари. Отчитам, че най-голямото постижение ще бъде цялостната модернизация на детско отделение. Това е моя лична кауза и предстои да се случи“, заяви д-р Тагарева.

Д-р Койчев подчерта, че финансирането е жизненоважно за стабилността на общинските лечебни заведения и за продължаването на реформите в сектора. По думите му чрез тези инвестиции ще се осигури по-добър достъп до качествена медицинска помощ за жителите на столицата.

Двамата посочиха, че процедурите за избор на изпълнители ще бъдат проведени децентрализирано от ръководствата на болниците, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, което ще гарантира прозрачност и ефективност при реализацията на проектите.