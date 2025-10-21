Ниски дози лъчетерапия облекчават болката при артрит

Клинично изпитване показа, че лъчетерапията с ниски дози може значително да намали болката и да подобри подвижността на ставите без операция.

Откритието е на южнокорейски учени, които са тествали метода за облекчаване на болката при артрит на коляното, най-често срещаната форма на заболяването.

Проучването беше представено на годишната среща на Американското дружество по лъчева онкология (ASTRO). В експеримента са участвали 114 пациенти с остеоартрит на коляното, разделени на случаен принцип в три групи: две са получили различни дози радиация, а една е получила плацебо лечение без радиация, пише БГНЕС.

След шест лечения пациентите, получили по-високата доза, са изпитали значително намаляване на болката и подобрена физическа функция, без странични ефекти. Изследователите подчертават, че тези дози са десетки пъти по-ниски от използваните при терапия на рак и са безопасни за организма.

Според радиационния онколог Бюнг Хюк Ким от Националния университет в Сеул, този метод може да бъде „златна среда“ между болкоуспокояващите и ставната смяна, особено за пациенти, които не реагират добре на лекарства или инжекции.

Преди това учените разсеяха мита, че пукащите и пукащи звуци в коленете показват началото на артрит. Оказва се, че шумът в ставите не е свързан с влошаване на състоянието на ставите и не предсказва изостряне на заболяването.