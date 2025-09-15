МУ Варна размина София и Пловдив по прием на студенти

Повече от 1700 студенти започнаха днес своето обучение в Медицинския университет във Варна. През настоящата година броят на кандидатите да учат в Медицински университет – Варна е бил по-висок от миналогодишния с 11 процента.

Интересът към специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ също расте, като това е валидно не само за Варна, а и за филиалите на висшето училище в Шумен, Сливен и Велико Търново. От настоящата учебна година тези специалности вече са със статут на защитени и новоприетите по държавен прием младежи няма да плащат такса за обучение. Всички 188 места са запълнени, предава БТА.

През тази академична година в университета ще се обучават младежи в 35 специалности – 33 на български и две на английски език. Открита е и една нова – „Логопед“. Университетът реализира и пореден прием по направленията „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“, които изпълнява в партньорство с Военномедицинска академия – София, и Висшето военноморско училище във Варна.

В англоезичните програми са приети близо 400 младежи. Новоприетите студенти са от 54 държави. Най-много от тях са от Германия, Великобритания, Индия и Ирландия. За пръв във Варна ще изучават медицина младежи от Китай, Албания и Грузия. Общият брой студенти в университета надхвърля 7000, от които около 1900 са чужденци.

Новата академичната учебна година 2025/2026 в Медицински университет – София бе открита днес с тържествена церемония в двора на Медико-биологичния комплекс.

Най-старият медицински университет у нас тази година прие в различните си специалности общо 1532 нови студенти – 1366 по държавна поръчка, 124 в платена форма на обучение и 42 студенти по постановления на МС за прием на българи от чужбина.

Медицинският университет в Пловдив посрещнa 838 първокурсници на тържествената церемония за началото на новата академична година. Официалното откриване, на което беше приветстван юбилейният 80-и випуск, се състоя пред Аудиторния комплекс на висшето училище в града.