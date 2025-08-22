Мозъчен имплант лекува пациент от депресия

Мъж от САЩ, чието дългогодишно лечение от депресия се оказа неуспешно, получи подобрение, благодарение на персонализирано устройство за мозъчна стимулация. Положителните ефекти се запазват повече от две години след интервенцията, пише БГНЕС.

Тежката депресия понякога може да устои на всички съществуващи лечения, от лекарства до терапии и електрошок.

Такъв е случаят с 44-годишен американски пациент с депресия, хоспитализиран още като тийнейджър, който вече е опитал над двадесет медицински подхода и е преживял три опита за самоубийство, съобщава списание New Scientist.

Изследователи от университета в Минесота опитват да приложат нов подход: да картографират мозъка му, за да определят точно зоните, свързани със симптомите. Изображенията разкриват поразителна аномалия. Неговата мрежа за възприемане, отговаряща за филтрирането на стимулите, е четири пъти по-голяма от нормалното. Тази информация е служи като ориентир за имплантирането на електроди, способни да модулират невронната активност.

Лекарите поставят електродите и при първите тестове всяка активирана зона предизвиква различни реакции: силни емоции и сълзи от радост, успокоение, повишена концентрация. Това се оказва непознато преживяване за пациента, който според изследователите „се почувствал щастлив за първи път от години“.

След това електродите са свързани с малки батерии, имплантирани под кожата, на нивото на ключиците. Това устройство, подобно на сърдечен стимулатор (или пейсмейкър), изпраща кратки електрически импулси няколко пъти на ден, напълно автономно.

Седем седмици след операцията пациентът заявява, че вече не страда от суицидни мисли. Девет месеца по-късно той е в ремисия за много по-дълго време, отколкото при предишните си опити. Две години и половина след интервенцията ползите от протокола продължават, въпреки леко временно влошаване, свързано с COVID-19.

За експертите това е голям напредък и доказателство, че персонализираната мозъчна стимулация може да представлява надеждна алтернатива на класическите лечения и да промени ситуацията. Остава да се потвърди ефективността и безопасността на тази техника в по-голям мащаб чрез клинични изпитвания, които се очакват в следващите години.