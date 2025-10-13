Млади български педиатри преминаха обучение в САЩ

Единайсет млади български лекари вече са преминали обучение в престижната университетска болница Weill Cornell Medicine в Ню Йорк – част от проект за обмяна на опит и въвеждане на съвременни практики в детското здравеопазване и медицинското образование в България, предаде БГНЕС.

Програмата е реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и цели подобряване на качеството на детската медицинска грижа и развитието на млади специалисти в областта на педиатрията.

„Проектът ни започна с идеята да подпомогне националния стремеж за подобряване на детското здравеопазване. Първата фаза включваше посещение на български лекари в Ню Йорк, където те се запознаха с организацията на педиатричните клиники“, посочи Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“.

В рамките на партньорството американски педиатри от Weill Cornell Medicine са на посещение в България, за да обменят опит с колегите си. Те проведоха поредица от експертни семинари, посветени на подобряване на качеството на педиатричната грижа, безопасността на пациентите, работата с деца в болнична среда и ролята на семейните консултативни съвети – практика, широко застъпена в САЩ.

По време на визитата си американската делегация посети СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София, както и новостроящата се университетска детска болница „Света Анастасия“ в Бургас, която – за разлика от Националната детска болница – се очаква да бъде завършена в близко бъдеще.

Гостите разгледаха етажа с кабинетите за образна диагностика и няколко пациентски стаи, оборудвани с високотехнологична апаратура от водещи световни производители, специално разработена за деца.

„Новата ви болница е прекрасна. Разглеждахме вече някои почти готови отделения и със сигурност забелязваме, че всичко е проектирано и изпълнено със смисъл – и за децата пациенти, и за техните родители и семейства. Много е вълнуващо и е наистина прекрасно“, заяви д-р Сюзън Бостуик, професор по клинична педиатрия в Weill Cornell Medicine.

Тя подчерта, че модерната сграда е само основата, но ключът към успеха е в човешкия фактор: „Много е красива сградата и отвън, и отвътре, но също толкова важно е да имате добре обучен екип – не само лекари, но и медицински сестри, психолози, социални работници, специалисти за работа с деца в болнична среда.“

По думите ѝ високото качество на детската грижа започва с отношението към семейството: „Работата в педиатрична болница трябва да бъде ориентирана към децата и техните семейства. Комуникацията с тях е също толкова значима, колкото и медицинската грижа.“

Директорът на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков определи болницата в Бургас като пример за визия и последователност в грижата за децата:

„Това, което виждам тук, е много обнадеждаващо – мислено е в перспектива и с грижа за детето. Надявам се болницата в Бургас да стане пример и за изграждането на Националната детска болница.“

Новата университетска детска болница „Света Анастасия“ ще обедини всички педиатрични специалности и ще осигури комплексна грижа за децата от Източна България. С капацитет от 130 легла, модерно оборудване и спешно отделение, тя ще бъде лечебно заведение от трето ниво на компетентност и ще работи в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Болницата се изгражда в ж.к. „Зорница“, в непосредствена близост до УМБАЛ Бургас, с която ще има топла връзка. Проектът се финансира по Програмата за развитие на регионите 2021–2027 г. и е част от инициативата „Модел за интегрирана детска здравна грижа в Югоизточен регион“.