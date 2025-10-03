Медици от УМБАЛ Пловдив на протест срещу смяната на директора

Служители от втората по големина болница в града под тепетата - УМБАЛ „Пловдив“, се събират пред здравното заведение. Те излизат на протест, за да изразят подкрепата си към изпълнителния директор д-р Динчо Генев.

Поводът е обявен нов конкурс от Министерството на здравеопазването за нов управител на здравното заведение. Работещите в болницата се обявяват против смяната му.

Притеснен съм от това, че се готови смяна на ръководството на болницата. Да си мениджър в здравеопазването не е толкова лесна работа. Аз работя в тази болница от 32 години. Доста директори се изредиха, но не всички бяха добри мениджъри. Някои от тях изнесоха повече неща, отколкото внесоха. От 3-4 години работим с доктор Генев. Той завари болницата в плачевно състояние. Тя беше почти във фалит - с милиони дългове, не се плащаха сметки, нямаше лекарства, не се плащаха заплати на персонала. С няколко правилни решения той успя да изведе болницата от кризата. В момента имаме едни от най-високите основни заплати в здравеопазването в града, успява да купува апаратура, обясни д-р Иван Горанов по Нова телевизия.

Трима се кандидатите, като един от тях е настоящият директор. „Още няма никаква яснота от Министерството на здравеопазването, а конкурсът е минал”, каза друг лекар в болницата. Той подчерта, че служителите на здравното заведение сами инициирали събирането.