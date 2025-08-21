Медал за Георги Пеев на Световните игри за трансплантирани в Дрезден

Бронзов медал на 100 м гръб спечели плувецът с трансплантирани сърце и бъбрек Георги Пеев. Атлетът посвети участието си на Световните игри в Дрезден на Евгени Георгиев, първият българин с присадено сърце и активен участник в спортни форуми.

Днес и вчера плувах заради Евгени, приятеля с трансплантирано сърце, който не успя да отиде на Световно първенство! Той беше човекът, който ме запали за участие в състезания за трансплантирани. Медалът ми е в негова памет! Благодаря на всички от Bulgaria Team Transplant за подкрепата! Особено на Стефания Димитрова и Иван Расим, че направиха всичко възможно въобще да плувам, защото преди три дни дясното рамо зверски ме болеше. Благодаря на семейството на моя донор, на моето семейство, на майка ми, на лекарите ми от УМБАЛ "Света Екатерина" и УМБАЛ "Александровска", на личния ми лекар Николай Колев, на приятелите, на всички в България, които виждат смисъл в това, което правя и начина, по който го правя! Участвам в Official World Transplant Games, за да популяризирам донорството на органи у нас. Това е моят начин. Струва ми се, че успявам. Време е и управляващите България да започнат да направят така, че като за начало у нас да се правят по 100 трансплантации годишно!, написа Георги Пеев след представянето си.

На Световните игри в Дрезден България е представена от Димитър Василев (тенис на маса, бадминтон), Йоана Зотева, с две бъбречни трансплантации (тенис на маса), Владимир Катошев, трансплантиран бъбрек (тенис на маса), Георги Пеев (плуване), Симеон Танчев, с трансплантиран бъбрек (колоездене), Сергей Белалов, присаден черен дроб (лека атлетика) и Стоянка Маркова (петанк и дартс в турнира за живи донори). Вдъхновяващ пример за каузата на донорството и трансплантациите.