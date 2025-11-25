Лекарския съюз ще си сътрудничи с колеги от Китай

Меморандум за разбирателство между Българският лекарски съюз и Китайската медицинска асоциация беше подписан от д-р Николай Брънзалов- председател на Съсловната организация и от Liang Chunqi, зам.- гл. секретар на СМА.

Меморандумът за разбирателство, който е първият по рода си между Българският лекарски съюз и Китайската медицинска асоциация, предвижда да се задълбочи и реализира стратегическото партньорство между Китай и България, да се насърчи професионалното сътрудничество в областта на медицината между двете страни.

Въз основа на идеята за взаимноизгодно сътрудничество и в дух на приятелство, Българският лекарски съюз и Китайската медицинска асоциация постигна съгласие по следните въпроси за сътрудничество:

-Двете страни ще създадат механизъм за редовен обмен, включващ двустранни визити на високо равнище;

-Двете страни ще се информират взаимно за международните конференции, които организират, и ще предлагат на своите членове отстъпки от таксите за регистрация за съответните конференции и др.

По време на събитието организирано от Мрежата на НПО за международния обмен на Китай (CNIE) и Посолството на Китайската народна република в Република България бяха представени още калиграфия, музика, традиционни китайски облекла, нематериално културно наследство, вкусове от Изтока и Запада – среща на китайската ракия и виното и др.