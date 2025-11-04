КЗК проучва сделка за придобиване на контрол от Фьоникс България върху 47 аптеки Медея

Комисията за защита на конкуренцията започна задълбочено проучване по повод намерението на „Фьоникс България“ ЕООД да придобие правото да наеме 47 аптеки „Медея“, както и правото на собственост върху част от материалните и нематериални активи, използвани в дейността им.

Решението е взето с оглед на социалната чувствителност и общественото значение на сектор „Фармация“, поради което всяко намерение за концентрация в него изисква внимателно проучване и задълбочена оценка на потенциалното въздействие върху конкуренцията и достъпа до лекарствени продукти.

В рамките на предхождащото извършено ускорено проучване се установи, че „Фьоникс Фарма“ ЕООД, част от групата Фьоникс, е сред четирите най-големи дистрибутора на едро на лекарствени продукти у нас. Компанията е ексклузивен дистрибутор на някои лекарствени продукти за територията на страната. Дружеството притежава аптечен софтуер, който се използва от значителен брой аптеки.

Задълбоченото проучване трябва да установи дали създаването на голяма вертикално интегрирана структура (от 4 на 51 аптеки) може да има конкурентно предимство пред останалите търговци на дребно. Това предимство би могло да се прояви например при ограничени по количество продукти на пазара – съответно чрез приоритетно снабдяване на собствените аптеки за сметка на други търговци, отказ от доставки или осигуряване на по-благоприятни условия.

Освен това следва да се проучи възможността за осъществяването на евентуален достъп до чувствителна информация чрез използвания аптечен софтуер и други потенциални рискове пред конкуренцията.

Предвид гореизложеното и изразените опасения от анкетираните дружества и държавни органи, упражняващи контрол и регулация в сектор “Фармация”, Комисията ще анализира по-детайлно в рамките на задълбочено проучване търговските взаимоотношения на „Фьоникс Фарма“ ЕООД със собствената и с придобиваната вериги аптеки, с другите търговци на дребно, включително аптеките, участващи в партньорската програма BETTY. Проучването ще се фокусира върху начина на договаряне, предоставянето на търговски отстъпки, преференции при срокове за доставка, условия за плащане и други, включително по отношение на ексклузивните продукти на „Фьоникс Фарма“.

Пълният текст на Решение № 992/23.10.2025 г. е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg.