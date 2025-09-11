Кардиолози организират Седмица на сърцето в училищата

Седмица на сърцето в училище и обществени прояви с акцент върху физическата активност като един от водещите фактори за профилактика за сърдечно-съдовото здраве са сред основните ни инициативи по повод Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември.

Инициативите за 2025 г. са обединени под мотото "В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно отбелязва Световния ден на сърцето с разнообразни активности във все повече населени места у нас.

Председателското трио на ДКБ - отляво надясно: бившият председател доц. Васил Трайков, настоящият председател проф. Кирил Карамфилов и бъдещият председател проф. Иван Груев

Те се организират и провеждат от дружеството с подкрепата на Министерството на здравеопазването и Министерството на науката и образованието за втора поредна година в цялата страна. През Седмицата на сърцето кардиолози ще изнесат лекции за повишаване на знанията за укрепване здравето на сърцето и формиране на навици за здравословен начин на живот пред ученици в тематичен час на класа. До момента над 60 училища в страната са дали заявка да бъдат посетени от специалист.

Инициативата „Изкачи се с кардиолога си“ ще се проведе в 13 града. Тя е насочена към хора от всички възрасти и предвижда символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони с посланието, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот. На 29 септември традиционно ще бъдат осветени в червено знакови сгради в големите градове у нас.

Над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили.

Основната цел на глобалната инициатива е да бъдат предприети действия на всички нива в обществата за предотвратяване на милиони случаи на преждевременна смърт чрез профилактика и осигуряване на все по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.