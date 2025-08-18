''Капитал'': Столичната Пета градска болница плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който струва 7 млн. лв.

Софийската общинска болница "Княгиня Клементина", по-известна като Пета градска, ще плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който може да купи за 7 млн. лв., установи разследване на Десислава Николова от "Капитал".

До внушителния разход за наем се стига след сложна процедура, подобна на наем, в която болницата "купува" изследванията от апарата и консумативите за тях. В случая частна фирма притежава (като собствен или на лизинг) апарата, който е монтиран в болницата.

Фирмата купува радиофармацевтиците за всяко изследване, сервизира, плаща допълнително на персонала да прави изследванията и накрая дава 20% от заработеното на болницата, която всъщност е единственият ѝ клиент. Пета градска получава финансиране от здравната каса за всяко изследване и реално плаща 80% от цената на частната фирма, тъй като 20% се връщат обратно.

Тази схема работи в общинската болница от 2018 г. и сега се подновява с поредната поръчка. Разликата е, че всички останали клиники в другите 12 болници, които провеждат високоспециализираното изследване, вече са закупили такъв апарат и организират сами изследванията.



Пета градска болница обаче държи да ги "купува" от частна фирма. Нещо повече - ако за предходните три години за това са били платени 6 млн. лв., според новата поръчка през следващите три ще се платят 25.2 млн. лв. (и двете с ДДС).

Фрапиращо е и това, че самата болница има приходи 19 млн. лв., с 1 млн. лв. печалба през 2023 г. Така излиза, че тя е готова да отделя над една трета от приходите за въпросния "наем", вместо да си купи апарата. По информация от пазара чисто нов ПЕТ/КТ струва 4-5 или максимум 7 млн. лв. (ако е последен модел от тази година), а цената на консумативите е около 1 млн. лв. за три години. Това означава, че болницата може да спести десетки милиони в следващите години, ако закупи апаратура, вместо да продължава да плаща на външна фирма.

В поръчката има още проблематични текстове - тя е оформена като покупка, а не като наем или услуга; не е посочено откъде ще дойде финансирането; няма одобрен бюджет на база определена прогнозна стойност и потенциални ползи за болницата; няма документ, че Столичният общински съвет е съгласен; има дискриминиращи участниците текстове. Само по един от тези пунктове търгът би могло да бъде отменен от общината. Сроковете за подаване на офертите са до 9 септември, но условията предполагат, че тя отново ще бъде с един участник.

Хронология на онкологичните изследвания в Пета градска

През 2018 г. от болницата съобщават на софиянци, че са се сдобили с едва третия тогава ПЕТ-скен в столицата и работят със здравната каса. "Капитал" не е намерил публикувана процедура в Агенцията за обществени поръчки в този период, но според ръководството на болницата такава има и Столичната община е одобрила процедурата.

Три години по-късно, през януари 2021 г., "Княгиня Клементина" обявява втора поръчка. Тя е за "предоставяне на оборудване - позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф, с диспенсер/инжектор за автоматично разпределяне на индивидуалните дози радиофармацевтик". Процедурата, която звучи сякаш болницата очаква да ѝ доставят апаратура, а не че я има на място, е одобрена от Комисията по здравеопазване към СОС. Печели я самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Полискан", като новият договор е на стойност 6 млн. лв. със срок от 17 януари 2022 г. до 16 октомври 2025 г.

Новата поръчка е с подобни параметри като предходната, но прогнозната цена е над 4 пъти по-висока заради заложения по-голям брой пациенти и увеличената стойност на изследването от НЗОК, което формира прогнозна цена от над 25 млн. лв. Освен това поръчката е обявена в условия на спешност по този начин елиминира възможността за оферти от други участници.

В отговор до "Капитал" изпълнителният директор на болницата д-р Любомир Денчев (кандидатура на ГЕРБ-СДС), който обяви новата поръчка по-малко от месец след като встъпи в длъжност, подчертава, че предметът на търга не е закупуване на посочената апаратура, а предоставянето ѝ от фирмата изпълнител. Затова болницата не е провела пазарно проучване за цените на ПЕТ/КТ апарат и за консумативите и дали ще й излезе по-евтино, ако си купи на изплащане апарата.

Той твърди още, че поръчката е минала през одобрението на Столичния общински съвет още през 2017 г., оттогава е и "обстойната проверка" от НЗОК, която не е открила нищо смущаващо в условията ѝ.

Пред "Капитал" новият директор на Пета градска болница твърди, че промени в поръчката може да предложи "всяко заинтересовано лице".

Онкологично отделение няма - ПЕТ-скен има

"Основният въпрос в този казус е защо болница, която няма онкологично отделение има Отделение по нуклеарна медицина", коментира пред OFFNews народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" д-р Александър Симидчиев, който е и заместник-председател на Комисията по здравеопазването в парламента.

По думите му цитираната в разследването медико-диагностична лаборатория "Полискан" е основана през 2017 г. от д-р Надежда Стоева, в момента началник на диагностично-консултативния център към болницата и сестра на депутата от ГЕРБ доц. д-р Лъчезар Иванов. Д-р Стоева е оглавявала "Полискан" няколко месеца, време през което, лабораторията е сключила проблемния договор с болницата. Данните за основателската дейност на депутатската сестра се потвърждават и от професионалната справка в сайта на болница "Княгиня Клементина".

Пак според д-р Симидчиев, ако поръчката е одобрена през 2017 година от СОС без възражения, нищо не налага тя да бъде предоговаряна след като няма нов апарат и нов бизнес план.