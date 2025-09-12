Испания ограничава тютюнопушенето сред младите със закон, ще глобяват родителите

Испанското правителство одобри проектозакон за новия антитютюнев режим в страната, който идва в контекста на усилията за ограничаване достъпа на младите хора до тютюневи изделия и за укрепване на общественото здраве, съобщи „Евронюз“.

Законът предвижда разширяване на зоните, свободни от тютюнопушене, забрана за продажбата на еднократни електронни цигари и пълна забрана на рекламата на тютюневи продукти. Изрично ще бъде забранено на магазините да продават тютюневи изделия на непълнолетни, като в случай че те бъдат хванати да пушат, глобите ще се налагат директно на родителите им.

Пушенето и вейпингът (пушене на електронни цигари) ще бъдат забранени в търговски превозни средства, плувни басейни, университетски кампуси, гари и станции на обществения транспорт, както и по тераси на ресторанти и барове, наред с други обществени открити пространства.

Според предложената реформа продукти като електронни цигари, никотинови сашета, билкови изделия и устройства за нагряване на тютюн ще бъдат третирани по същия начин като традиционните цигари. В закона са предвидени три категории нарушения.

Леки нарушения, санкционирани с глоби между 100 и 600 евро, включват: пушене или вейпинг на забранени места, неспазване на правилата за продажба в магазини или автомати, както и употреба на тютюн от непълнолетни – като санкцията ще бъде налагана директно на родителите или настойниците.

Сериозни нарушения, които ще се наказват с глоби от 601 до 10 000 евро, обхващат: изграждане на зони за пушене в непозволени пространства, натрупване на три наказания за пушене на забранени места, продажба на единични цигари или пакети с по-малко от 20 къса, свободно разпространение на тютюневи изделия, както и допускане на непълнолетни до автомати за продажба на тютюневи продукти.

Много тежки нарушения, санкционирани с глоби от 10 000 до 600 000 евро, ще обхващат рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия във всички медии. Единственото изключение ще бъде специализираната реклама в професионални издания на индустрията.

Правителството на Испания заяви, че реформите целят да адаптират националното законодателство към новите форми на употреба на тютюн, да засилят защитата на общественото здраве и да ограничат излагането на населението, особено на младите хора, на тютюневи изделия.

По данни на Европейския съюз около една четвърт от испанците на възраст 15 и повече години са редовни пушачи.