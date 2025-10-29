Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване

Един на около всеки петима белгийци страда от психично заболяване, а проблемите изглежда са най-сериозни сред младите хора. Това съобщава БТА като се позовава на проучване на здравния институт "Сиенсано" за периода 2023-2024 г.

Стресът, проблемите със съня, тревожността и умората са всекидневна реалност за все по-голям брой белгийци, отбелязват авторите на проучването.

Разпространението на състояния като тревожни разстройства и депресия се е увеличило рязко през последните години.

Младите хора са засегнати особено много. Близо един на всеки четирима на възраст между 15 и 24 години страда от тревожно разстройство или депресия. Хранителните разстройства и опитите за самоубийство също са по-чести в тази възрастова група.

Жените и хората с по-ниско ниво на образование са по-склонни да изпитват самота и да имат психологически проблеми, често свързани с намалени социални контакти.

"Големи кризи, като икономическата криза, пандемията от коронавируса и несигурният международен политически климат също могат да играят роля", смятат от "Сиенсано".