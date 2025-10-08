Доц. Кунчев за наводнените райони: Ситуацията е под контрол, няма рискове за здравето

Няма непосредствена заплаха за здравето на хората в районите, които бяха наводнени от проливните дъждове. Няма сериозно засегнати водопроводни съоръжения или залети водни станции, които захранват населени места.

Това каза главният държавен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той съобщи, че са изпратени подробни указания до всички регионални здравни инспекции. Те участват активно в щабовете по места и следят ситуацията непрекъснато. Засега тя е под контрол и няма преки рискове за здравето.

По думите му при подобни ситуации съществуват рискове от заболявания с воден произход.„Основно става въпрос за повърхностни води, в които могат да попаднат болестотворни микроорганизми. Ако водоснабдителната система не е добре дезинфекцирана, съществува опасност от водни епидемии. Най-често това са чревни инфекции, ешерихия коли, хепатит А. Към момента няма индикации за подобни случаи”, допълни той.

Доц. Кунчев подчерта значението на личните мерки. „Личната хигиена е от изключителна важност, колкото и банално да звучи. Също така – почистването на залетите площи и използването на дезинфектанти. Опасност крие и консумацията на храни, които са съхранявани в наводнени мазета – не може да се гарантира, че в тях не е проникнала замърсена вода”, предупреди експертът.

Той коментира как кризата с отпадъците и наводненията влияят върху здравето на хората и как да се предпазим от тях. Според доц. Кунчев всички тези събития са свързани с общественото здраве и изискват сериозно внимание.

„Вчера имах разговор със здравната инспекция, която вече изпраща предписания до общините – на местата, където отпадъците са събрани, трябва да се осъществи възможно най-бързото им извозване. Ако ситуацията продължи повече от 2–5 дни, ще предвидим и дезинфекция на тези места, тъй като съществува риск за общественото здраве”, заяви той.

По отношение на разпространението на COVID-19 доц. Кунчев посочи, че вирусът не е доминиращ в момента. „Около 18–20% от изследваните проби са положителни, но не можем да кажем, че COVID е водещият вирус. В момента циркулират множество различни респираторни вируси”, уточни той.