Донорска ситуация в Силистра дава шанс на пациенти в Румъния

Донорска ситуация бе реализирана в МБАЛ-Силистра, след като близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Процесът е бил ръководен от екип с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов.

Поради медицински показания, органите – черен дроб и два бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.

Съболезнования и признателност към близките на донора за благородното решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи.