Доклад за Детската болница се оказа с неизвестен автор и без одобрение от министъра

Изтекъл през август доклад за вливане на детски клиники в бъдещата Национална детска болница е с неясен автор и не е одобрен от министъра. Това е заявило ръководството на Министерството на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания за детска болница на среща с Обществения съвет.

Срещата бе предизвикана от Съвета след установени разминавания между изводите от анализа на международните консултанти и вътрешния доклад на МЗ.

Според МЗ докладът за детските клиники в София, който стана повод за срещата, е неофициален и не е одобрен от министъра и зам.-министъра и като такъв, следва да не се взема предвид.

Общественият съвет е поставил въпроса кога ще се проведат срещи с детските клиники в София, които предстои да станат част от новата Детска болница.

Те са ключови, защото трябва да изяснят как точно ще се случи прехвърлянето и да бъдат коментирани евентуални проблеми пред работещите в тях.

Пред Съвета здравният министър е поел ангажимент да бъде изработен план за срещите. От ОС са поставили въпроса за специалностите, които все още не са консултирани - неонатология, УНГ, очни болести и др.

От държавната компания са отказали да обсъждат с Обществения съвет процеса по създаване на заданието за проектиране и самото задание с обяснението, че има юридически пречки пред това.

"Поради това не можем да гарантираме, че заданието за проектиране е създавано прозрачно и в съответствие с анализите на международния консорциум", посочват от ОС.

"Ще продължим да настояваме за прозрачен процес по изготвяне на заданието за проектиране, тъй като то е ключова стъпка, определяща дали ще имаме истинска детска болница.

Вече повече от година сме свидетели как броят на леглата нараства с всеки нов доклад на МЗ, без никакви гаранции за финансова и кадрова обезпеченост, нормативни промени и осмисляне на идеята за качествена медицинска помощ, достъпна за всяко дете", пишат от Съвета.



