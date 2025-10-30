Близо 19 000 българи умират годишно от рак

По данни на Globocan през 2022 г. у нас са регистрирани близо 18 800 смъртни случаи в резултат на онкологични заболявания, докато новодиагностицираните случаи наброяват 32 812. Най-често срещаните онкологични заболявания в страната са колоректалният карцином, ракът на белия дроб, на гърдата и на простатата.

Форум събра наши и чужди специалисти за представяне на най-новите тенденции в онкологията, възможностите за персонализирана медицина и приложението на биологични и таргетни терапии. Националния конгрес по онкология с международно участие е организиран от Българското онкологично научно дружество (БОНД).

„Този конгрес отразява нашата мисия да обединим науката, иновациите и клиничната практика, за да гарантираме, че българските пациенти имат достъп до най-добрите световни стандарти в онкологията“, каза при откриването на събитието проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД.

Тазгодишната програма обхваща нови подходи в лечението на редица онкологични заболявания, както и иновативни методи за диагностика и геномно профилиране с цел персонализирана терапия. Във фокуса са също най-новите постижения в имунотерапията и биотехнологиите, които променят стандартите на лечение. Делегатите ще имат възможност да участват в дискусии, посветени на практическото приложение на съвременните терапии в България.

В конференцията участват редица международни експерти като проф. Ерик Ван Кутсем, световно признат специалист в областта на медицинската онкология на храносмилателната система и лидер в лечението на стомашно-чревни тумори. Той е професор емеритус в Университета в Льовен (KU Leuven) и ръководител на Отделението по онкология на храносмилателната система в Университетските болници „Gasthuisberg “ в Белгия.

Проф. Ван Кутсем е член на Кралската белгийска академия по медицина, президент на Белгийската фондация за борба с рака и съосновател на Digestive Cancers Europe. Автор е на над 1600 научни публикации, с повече от 120 000 цитирания и H-фактор 150, което го нарежда сред топ 1% най-цитираните учени в света в областта на клиничната медицина. Той е носител на множество международни отличия, включително наградата ESMO Award, и е почетен член на научни дружества в Испания и Унгария.

Той е и съосновател и председател на конгреса ESMO GI / World Congress on Gastrointestinal Cancer в Барселона, Испания, a от 2025 г. e член на Научния съвет на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към СЗО. Заема ключови позиции в редица международни организации като ESMO, ASCO, UEG, ENET, EORTC, ECO и др. Днес бе отличен като почетен член на БОНД.

Сред другите международни участници в конгреса са водещи специалисти в областта на онкологията: проф. Мартин Рек - ръководител на Отделението по торакална онкология, както и ръководител на звеното за клинични изпитвания в Клиниката по белодробни заболявания “Grosshansdorf“ в Германия; д-р Гийермо Де Веласко - медицински онколог с фокус върху туморите на пикочо-половата система и меланома; доц. Гералд Прагер - доцент по медицина в Медицинския университет във Виена и директор на Програмата по гастроинтестинални тумори към Катедрата по медицинска онкология на Медицинския университет във Виена и Комплексния онкологичен център Виена; доц. Питър Фашинг - доцент по акушерство и гинекология и транслационна медицина в Университетската болница Ерланген, Германия, и Комплексния онкологичен център.



„Напредъкът, който наблюдаваме, както в международните изследвания, така и в българския контекст, ни дава увереност, че онкологичните грижи постоянно се подобряват. Нашата задача е да продължим да свързваме иновациите с ежедневната практика в полза на пациентите“, коментира проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД.

Основната цел на конгреса е да обедини научния напредък с практическите решения, като едновременно с това покаже готовността на България да следва и прилага водещите международни тенденции в онкологията.