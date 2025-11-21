Биомаркери за всички онкоболни поискаха пациентски организации

Пациентски организации отново поискаха държавата да осигури целия спектър от биомаркерна диагностика за онкоболните пациенти у нас. В писмо до здравното министерство и Здравната каса те призоваха за адаптиране на две амбулаторни процедури по време на преговорите за анекс на Националния рамков договор и така да се гарантират адекватни и достъпни биомаркерни изследвания за всички нуждаещи се.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване, Българска асоциация за закрила на пациентите, фондация "Една от осем", Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и сдружение "Общност Мостове" обединиха сили, за да напомнят на управляващите, че от година никой не чува гласа на застъпниците на пациентите с рак. Съществуващата амбулаторна процедура, по която следва да се заплащат специфични изследвания на онкоболни пациенти, реално не е използвана от нито един нуждаещ се, твърдят организациите. А новата процедура, обнародвана в Държавен вестник преди дни, предвижда два вида генетични изследвания, но не за всички хора с рак.

Както е направена, в момента тя е само за новооткрити пациенти. Това е чиста проба дискриминация. Второ, с това ново геномно секвениране не всички мутации могат да се изследват. Прави се една процедура, която изглежда изключително модерна и всеобхватна, но тя всъщност не е за всички пациенти, за които има налично лечение в България. Това е нещо като нищо, обясни по БНР Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване.

Затова пациентските организации настояват за премахване на дискриминиращото изискване и за адаптиране на другата процедура, така че да обхване останалите пациенти, имащи нужда от биомаркерна диагностика, за да се избере най-подходящото за тях лечение. Ако това не може да стане през нормативна промяна в Наредба 9, да се заложи в анекса на Националния рамков договор за 2026-а година, който тепърва ще се договаря между Здравната каса и Лекарския съюз, предлагат организациите.

За предвидените в проектобюджета на Касата два и половина милиона евро за такава диагностика, Боряна Ботева припомни, че техните изчисления показват нуждата да се заложат 12,8 милиона евро.

"Говорим за заболявания, при които имаме налични лечения, при които има известни мутации".

"Всички пациенти, които имат нужда от биомаркерна диагностика, да бъдат изследвани, като изследванията се заплащат от обществения фонд на Здравната каса. Тези хора са се осигурявали за това нещо. Да няма дискриминация на новооткрити, на рецидивии. Ракът си е рак. Ще има дела за дискриминация, ако нещата останат по този начин", призовават от пациентските организации.