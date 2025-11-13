Безплатно измерване на кръвната захар във ВМА

По повод Световния ден за борба с диабета, 14.11., медици от Клиника по ендокринология и болести на обмяната на Военномедицинска академия (ВМА) ще извършват безплатно измерване на кръвна захар и оценка на риска за заболяването, съобщиха от ВМА.

Всеки желаещ да се консултира може да го направи от 9:30 до 12:00 часа, във фоайето на Поликлиника-ВМА, без предварително записване.

Не се изисква направление от личния лекар.

Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация и в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването.

Над 700 хиляди българи са засегнати от това социално значимо заболяване, като голяма част от тях дори не подозират.

Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, което се дължи на частично намаление или нарушено действие на инсулина (диабет тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (диабет тип 1). Ефективното лечение може да намали инвалидизиращите усложнения и подобрява качеството на живот на пациентите.

Инициативата на ВМА е част от дългосрочната ѝ ангажираност към профилактиката и общественото здраве – поредна стъпка в усилията на Академията да предоставя достъпна и навременна помощ на всеки, който има нужда, подчертава подп. доц. Цветелина Тотомирова, началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната.