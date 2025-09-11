Безплатни прегледи за хемороиди в Александровска болница

В периода 15 септември - 15 декември 2025г. екипът на Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия - Първа хирургия в УМБАЛ „Александровска“ стартира кампания с безплатни прегледи за хемороидална болест. Пациентите ще получат обстоен преглед и експертно мнение за консервативно или оперативно лечение.

Консултациите ще се провеждат всеки работен ден от 13.00 до 15.30ч. на 3-я етаж на Първи хирургичен блок (вход откъм бариерата на бул. "Пенчо Славейков" 50). Записването е задължително на тел.: 02/ 9230 435, от 9 до 16ч.

Хемороидите представляват венозни разширения, които се формират в областта на ануса и долната част на ректума. Те са резултат от увеличаването и възпалението на венозните съдове в тази зона. Заболяването засяга активната възраст и има хронично прогресиращо развитие.

Засягат и двата пола и често водят до нетрудоспособност. Според разположението си се делят на вътрешни и външни. Симптомите варират в зависимост от стадия и размера на хемороидалните възли, но почти винаги са свързани с болка, сърбеж около ануса и кървене при изхождане.

Първа хирургия на Александровска болница има дългогодишни традиции в лечението на хемороиди - както консервативно, така и оперативно. Екипът на клиниката прилага и иновативен метод за лечение на хемороидална болест.