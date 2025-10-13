Безопасността и иновациите във фокуса на конгрес по естетична дерматология

От 17 до 19 октомври София ще бъде домакин на Четвъртия национален конгрес по естетична дерматология с международно участие.
Под мотото „Естетичната дерматология на бъдещето: регенерация, имуномодулация, персонализация“ форумът ще събере водещи специалисти с богат практически опит и активна изследователска дейност от страната и чужбина, за да очертаят посоките пред една от най-динамично развиващите се медицински области. Организатор е Българската асоциация на естетичните дерматолози (БАЕД).
„Целта ни е не само да надградим клиничната експертиза, но и да насърчим етичната и отговорна практика в естетичната дерматология", каза д-р Росица Денчева, председател на БАЕД.
Конгресът е акредитиран от Европейския акредитационен съвет за продължаващо медицинско образование (EACCME®), което го утвърждава като значимо събитие в професионалния календар на дерматолозитe.
Събитието поставя акцент върху безопасността на пациентите и подобрения контрол в естетичните процедури чрез мултидисциплинарен подход, споделяне на добри практики и анализ на реални случаи. Сред водещите теми са:
• Усложнения след инжекционни и апаратни терапии
• Имуно-медиирани и алергични реакции в естетичната практика
• Дерматоскопия и диагностика в естетичния контекст
• Регенеративна дерматология, суплементиране и концепцията за longevity
• Юридически казуси в естетичната дерматологична практика
• Специална сесия за специализиращи лекари (BAAD Youth) – бъдещето на професията
Форумът цели да предостави широка платформа за обмен на опит, дискусия на нови научни данни и утвърждаване на високи стандарти в практиката. Участието на международни лектори гарантира съпоставимост с глобалните тенденции и дава възможност за активно професионално развитие на българските специалисти.
