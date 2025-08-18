Български кардиолог обучава колеги в Черна гора

Д-р Светослав Куртев, специалист в Отделението по инвазивна кардиология с направление “Електрокардиостимулация” към Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“, е утвърден лектор в Clinical Center в Подгорица, Черна гора като на ръководител на международна прокторшип програма за имплантиране на физиологични пейсмейкъри (LBB).

В рамките на двете си визити д-р Куртев в екип с д-р Никола Павлович, д-р Стояна Брашанач и д-р Милан Попивода са имплантирали 9 пациента с 5 LBB системи за пейсиране, с отлични резултати и без усложнения.

Устройството, с размер на монета, което съживява сърцето

Специалистът обясни, че програмата е спонсорирана от фирми, доставящи физиологични пейсмейкъри, и дава възможност за практическо и теоретично обучение на всеки, който желае да се обучи в Клиниката по кардиология на Александровска болница. През тази програма до момента са преминали 5-ма кардиолози, които вече имплантират самостоятелно физиологични пейсмейкъри в различни центрове на страната, където работят.

„Освен в Черна гора има много голям интерес от поне още 3 центъра в Сърбия, в които предстоят обучения на място в близко бъдеще, обяви д-р Куртев. Наскоро Александровска болница бе домакин на гостуващ лекар от водещия център в Белград за обучение за физиологично пейсиране, което е голямо признание за това, което правим“, споделя специалистът.

Да подадеш ток към сърцето от точното място

ЛББ пейсмейкърът е най-съвременният метод на сърдечна имплантация във възбудно-проводната система на сърцето.

„Имплантирането е по-трудно, отнема повече време, изисква специална апаратура, но постигнатите резултати са удивителни. В повечето случаи пейсираните комплекси на електрокардиограма са толкова идентични с нормалните, че е невъзможно да се познае, че работи пейсмейкър", изтъква специалистът.

Припомняме, че в Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ този тип физиологично пейсиране практически се осъществява от октомври 2022г., а наскоро д-р Светослав Куртев придоби престижен сертификат по кардиология, присъден от Европейската ритъмна и пейсмейкърна асоциация.